Los andamios siguen ocultando una de las mayores joyas arquitectónicas del mundo , pues la restauración por devolver al templo a su estado original continúa sin descanso. Al igual que las visitas de los turistas , que no pueden evitar, pese al actual estado de la catedra, acercarse hasta sus inmediaciones para contemplarla.

Con unas gafas de realidad virtual, podrán emprender un impresionante viaje, no sólo en el espacio, si no que también en el tiempo por sus más de 800 años de historia. "Ayudará a la gente a vivir el período de espera de reapertura de la catedral, de no estar esperando sin nada", indica Monseñor Éric Aumonier, representante de la Diócesis de París para las obras de la Catedral de Notre-Dame. Más de ocho siglos de historia por descubrir en el interior -virtual- de este grandioso templo, construido entre 1163 y 1245, y que sin duda es una de las joyas de la corona de París, junto a la Torre Eiffel o el Museo del Louvre.