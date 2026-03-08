Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi y pide al Ministerio de Interior que garantice su protección
Las amenazas de muerte parten de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de EEUU
En las amenazas se señala el domicilio de la eurodiputada, en el que residen sus hijos menores de edad
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, calificada de terrorista por el FBI, y ha pedido protección al Ministerio del Interior. Hace unos días, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, también denunciaba ante la Policía la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales.
Por su parte, Montero ha recibido estas amenazas de muerte "en los últimos días", según han informado fuentes de Podemos, que explican que en dichas amenazas se señala el domicilio de la eurodiputada, en el que residen sus hijos menores de edad y su pareja.
Montero ha pedido al Ministerio de Interior que garantice su protección y la de su familia
Las amenazas de muerte parten de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, según ha informado la formación morada, que no ha detallado por el momento de qué grupo se trata.
