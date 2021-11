Los protagonistas de Harry Potter se reunirán al estilo Friends en un especial de HBO Max

Es el homenajeado de la compañía Warner Bros, propietaria de la plataforma, a ese cumpleaños especial del lanzamiento de Harry Potter y la piedra filosofal (Harry Potter and the Sorcerer's Stone). El especial retrospectivo se programará nada más arrancar 2022 y esa detenida semblanza de ofrecerá más adelante en canales de todo el mundo con motivo del estreno en cines de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore" (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore), la tercera película de la serie de precuelas de Animales fantásticos.