Los protagonistas de Friends reaccionan a la muerte de James Michael Tyler, Gunther en la serie

Gunther siempre estuvo enamorado de Rachel y nunca fue correspondido. Tuvo que ver ante sí a algunos de los amantes de su amada pero los guionistas no se olvidaron de él en el final de la serie, cuando Phoebe anima a Ross a decirle a Rachel que todavía la quiere antes de que se mude a Europa: “¿Cómo puedes compararte con Gunther? Resulta evidente que es mucho más atractivo que tú pero… tú tienes una relación con ella (…). ¿Sabes la de tíos buenos que hay en París? ¡Es una ciudad de Gunthers!”. Precisamente es en ese úlitmo episodio, The Last One, Part 1, cuando Gunther se declara a Rachel, aunque el amor no es recíproco. “Cuando esté en una cafetería, tomando un café o vea a un hombre con el pelo más brillante que el sol, pensaré en ti”, le dice Rachel, que tras su declaración, le da un inesperado beso en la mejilla.