Muere el actor de Friends, James Michael Tyler, el entrañable Gunther, de cáncer, a los 59 años

El actor de Friends, James Michael Tyler, ha muerto a los 59 años en su casa de Los Ángeles este domingo tras una batalla de tres años contra el cáncer de próstata

Al actor le fue diagnosticado inicialmente un cáncer en 2018

Tyler apareció en el especial de reunión de Friends en HBO Max el pasado mes de mayo

El actor de Friends, James Michael Tyler, ha muerto a los 59 años en su casa de Los Ángeles este domingo tras una batalla de tres años contra el cáncer de próstata en etapa cuatro. El representante del actor, que interpretó a Gunther en la exitosa serie Friends, de NBC, confirmó el fallecimiento del actor a TMZ. "El mundo lo conocía como Gunther (el séptimo" amigo "), de la exitosa serie" Friends ", pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico, defensor de la conciencia del cáncer y esposo amoroso", dijo su familia en un declaración.

Su familia le ha despedido con un mensaje en el que ha realizado su entrañable personalidad: “A Michael le encantaba la música en vivo, animaba a sus Clemson Tigers y, a menudo, se encontraba inmerso en aventuras divertidas y no planificadas. Si lo conociste una vez, hiciste un amigo de por vida.

Al actor le fue diagnosticado inicialmente un cáncer en 2018 y no reveló públicamente su batalla hasta principios de este año. Tyler había aparecido en 150 episodios de Friends desde 1994 hasta 2004. También había aparecido en programas como Sabrina the Teenage Witch, Modern Music o Just Shoot Me!

Tyler en junio pasado habló sobre los detalles de su batalla contra el cáncer en el programa Today. "Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a mis huesos", dijo. "He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años. Es la etapa cuatro. Cáncer en etapa tardía. Así que eventualmente, ya sabes, probablemente me atrapará '.

El cáncer apareció en un chequeo en septiembre de 2018 en el que registró 'un número extraordinariamente alto' de un 'antígeno prostático específico'.

"Supe inmediatamente cuando me conecté y vi los resultados de mi análisis de sangre que obviamente había algo bastante mal allí", dijo. "Casi de inmediato, mi médico me llamó y me dijo:" Oye, necesito que vengas mañana porque sospecho que puedes tener un problema bastante grave con tu próstata ".

Tras un año de terapia hormonal eficaz, su cáncer se propagó en medio de la pandemia de COVID-19. "Me perdí de ir a una prueba, lo cual no fue algo bueno", dijo. "Así que el cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia, y así ha progresado". Tyler apareció en el especial de reunión de Friends en HBO Max el pasado mes de mayo a través de Zoom.

"Quería ser parte de eso, e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos", dijo en el programa Today. 'Estaba muy feliz de ser incluido. Fue mi decisión no ser parte de eso físicamente y hacer una aparición en xoom, básicamente, porque no quería traer una decepción, ¿sabes? No quería ser como, "Ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer".