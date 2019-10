Jennifer Aniston se confiesa: También sufrió los abusos de Harvey Weinstein

Jennifer Aniston solo trabajó con Harvey Weinstein en una ocasión y tuvo que sufrirle. Explica que no abusó sexualmente de ella pero sí tuvo que sufrir su “abrupto comportamiento” . El productor obligó a un amigo de la actriz a levantarse de una mesa para que él se pudiera sentar a su lado.

Ella ya era más que famosa entonces y el productor no dudó en presentarse en el rodaje para presionarle y que en el estreno de la película se pusiera un vestido diseñado por su exmujer, Georgina, para la firma Marchesa, entonces novedosa. “Vi el catálogo pero aquello no era para mí y me negué”, ha contado la actriz.