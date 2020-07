Johnny Depp reconoce que ha probado todas las drogas, pero no es un monstruo

Maltratador de esposas. Así tituló el diario The Sun, y por eso Johnny Depp lo ha llevado a juicio. Una demanda millonaria por difamación y calumnias con la que el actor pretende limpiar su imagen maltrecha desde su divorcio con Amber Heard.

Está claro, su breve matrimonio no fue un camino de rosas, eran habituales episodios como las sacadas a la luz, con al actor ebrio y furibundo.

Ahora el actor se juega su reputación. Reconoce que ha probado todas las drogas pero no es un monstruo. A la chica danesa, en cambio, la llama sociópata y calculadora.

A su favor él cuenta con grandes defensores, Javier Bardem, Penélope Cruz, su ex novia Wynona Ryder, su ex mujer Vanesa Paradis recalca que no le interesa el dinero, solo reivindicar su inocencia.