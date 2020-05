El Mad Cool Festival, aplazado por la crisis del coronavirus

En este sentido, aseveran: "Desafortunadamente, no podemos tomar una decisión unilateral , puesto que son cientos los contratos de artistas, proveedores, patrocinadores, freelances, etc. que necesitan este tipo de resolución gubernamental , tal y como se ha implantado en la mayoría de países de Europa".

"Regresaremos el año que viene"

"Regresaremos el año que viene con una nueva edición que esperamos que supere vuestras expectativas. Vuestra fidelidad nos obliga a no fallaros", recalcan, añadiendo que aquellos que hayan comprado las entradas no han de preocuparse: "En cuanto las autoridades competentes nos indiquen sus decisiones, según establezca el marco legal, os comunicaremos todos los detalles para iniciar el proceso, así como las alternativas para aquellos que queráis mantener las entradas, puesto que serán validadas para la próxima edición. Tened presente que quien quiera el reembolso del importe de la entrada obtendrá su devolución", indican, explicando que "la decisión no ha sido fácil" pero entienden que es "la mejor, analizando la situación actual", en el marco de la emergencia sanitaria. "La seguridad y la salud están por encima de todo. Sois lo más importante para el festival y necesitamos que vosotros, vuestra gente y vuestra familia os cuidéis y hagáis caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias", finalizan, lanzando un mensaje de ánimo: "Después de la tormenta, llegará la calma y podremos ver el futuro con mayor claridad. Si de algo estamos convencidos es de que entre todos lograremos salir de esta situación y lo haremos mucho más fuertes. Mad Cool volverá y nos encontraremos de nuevo disfrutando de la música".