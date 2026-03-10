Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Salud

Álex, un niño de nueve años con un tumor cerebral muy agresivo de Almería, lucha por acceder a un ensayo clínico que pueda "salvarle la vida"

Alejandro, de nueve años y con DIPG
El Cima de la Universidad de Navarra trabaja en un ensayo clínico para el DIPG, tumor del que fue diagnosticado Álex. Fundación Martín Álvarez Muelas
Compartir

Álex tiene nueve años y vive en Taberno, en Almería. El pequeño ha sido diagnosticado de un glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG), un tumor cerebral infantil muy agresivo, inoperable y sin cura en la actualidad. La esperanza de vida tras el diagnóstico de esta enfermedad suele ser inferior al año, de nueve a 12 meses.

Desde que el pequeño fue diagnosticado en agosto de 2025, su familia no ha parado de buscar ayuda. Ahora, parece haberse encendido una luz tras el anuncio de un ensayo clínico de un fármaco que podría alargar la vida de los niños hasta cinco años.

PUEDE INTERESARTE

 Por eso, la Fundación Martín Álvarez Muelas, dedicada al apoyo y la investigación contra el DIPG infantil, ha recaudado fondos para que los niños diagnosticados de este grave tumor cerebral puedan costearse el fármaco del nuevo ensayo clínico.

PUEDE INTERESARTE

El estudio va a ser desarrollado por el Cima de la Universidad de Navarra, centrado en la investigación del glioblastoma (tumor cerebral). El Grupo de Investigación en Terapias Avanzadas para Tumores Sólidos Pediátricos del Cima se centra en desarrollar nuevas estrategias para el abordaje terapéutico de los principales cánceres pediátricos.

La doctora Alonso, investigadora principal del grupo, explica que en este estudio han podido “analizar el tumor y su microambiente antes del tratamiento, y han podido comprobar los cambios producidos y la respuesta inmune antitumoral desencadenada tras la administración del virus.

“Al carecer de un tratamiento eficaz para este tipo de tumor, hay un flujo constante de estrategias que se abren y se cierran”, añade la doctora Alonso. “Gracias a este ensayo académico disponemos de una esperanza, una vía más prometedora para seguir avanzando hacia la cura de esta enfermedad”, subraya la la investigadora principal de este grupo.

Mientras, el pueblo de Tabernas y la provincia de Almería en general, trata de ayudar a Álex y a su familia con la organización de eventos solidarios como conciertos y carreras benéficas. El 14 y el 15 de marzo, Tabernas celebra la festividad de San José, patrón de la localidad. Para el fin de semana se han programado diferentes actividades con las que se pretende recaudar fondos para ayudar a Álex. Todo el dinero irá destinado a la Fundación Martín Álvarez Muelas.  

Temas