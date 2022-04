Miguel Ángel Cabrera, exteclista de Camela, comunica la muerte de su hijo

"El 24 de abril cumplía 19 años", ha explicado Cabrera, que ha reconocido que no puede ver ninguna foto o vídeo de su difunto hijo por el dolor que le produce. "Mi hijo estaba muy unido a mí, estaba muy encariñado conmigo. Es una perdida que no se puede asimilar ", ha proseguido.

"Te echo mucho de menos, tus videollamadas contándome chistes sin sentido y de lo que me hacías reír. Cada día que pasa me doy más cuenta de que no estás aquí en este mundo, pero sí en mi corazón hasta que esté contigo. Te recordaré de por vida, amor mío", ha escrito Cabrera en una publicación.