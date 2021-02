Muere Jamie Tarses, a los 56 años: una de las mentes tras Friends y Frasier

Tarses se graduó en el Williams College de Massachusetts en 1985 con una licenciatura en teatro y rápidamente obtuvo un trabajo de bajo perfil como asistente en "Saturday Night Live", seguido de un período como directora de casting para Lorimar Productions. Después de supervisar con éxito la producción de los éxitos de NBC "Cheers" y "A Different World", desarrolló una serie de éxitos queridos para la cadena, como "The Fresh Prince of Bel-Air", "Wings", "NewsRadio", "Mad About You" y "Blossom".