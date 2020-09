El virtuoso Lang Lang toca en exclusiva para Informativos Telecinco un fragmento de las variaciones Goldberg de Sebastian Bach

Hace casi un año y medio, el virtuoso estuvo en el plató de Informativos Telecinco compartiendo su extraordinario talento, algo que en esta ocasión no ha podido hacer de forma presencial debido a la pandemia del coronavirus .

“Es una preparación de toda una vida, que llevo haciendo casi desde que tenía 10 años hasta los 17. Cada variación fue tomándome prácticamente un año de mi vida por las diferentes características de cada pieza, por cada variación y el tipo de repetición”. “Para mí las difíciles no fueron las variaciones rápidas sino las lentas. La 25 fue la más difícil, la que más me costó por el poderío de la música, que me emocionaba muchísimo. Fueron justamente estos momentos los que requirieron más tiempo para ser digeridos. Requieren años y años para ser digeridos. Ha sido el principal escollo para esta celebración”, ha contado.