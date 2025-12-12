Malena Guerra 12 DIC 2025 - 15:47h.

La pareja de la madre de Lucca, el niño asesinado en la localidad almeriense de Garrucha, preparó una coartada tras matar al pequeño

El abogado de la pareja de la madre de Lucca asegura que el niño se pudo fracturar el brazo “con motivo de haberle corregido”

Novedades sobre el crimen de Lucca, el niño de la localidad almeriense de Garrucha asesinado el pasado 3 de diciembre tras sufrir continuas palizas y agresiones sexuales de la pareja de su madre. 'Informativos Telecinco' ha tenido acceso a algunas conversaciones del detenido y acusado de matar al pequeño de cuatro años.

Estas son unas palabras del presunto asesino; acaba de esconder el cuerpo de Lucca en la playa e intenta construir una coartada como si no supiera nada del niño y de su madre: "Bueno, a mí tampoco me responde y he salido por ahí a caminar a ver si la veo, y nada. Dios mío, bendito. Yo no sé, de verdad, toda esta mierda" señaló en una conversación con su teléfono. La madre hizo algo parecido, pero habían actuado juntos.

El presunto asesino ha negado hasta la agresión sexual al pequeño

Según la defensa, el niño tuvo un problema de estómago, llamó a la madre y se les murió porque no le llevaron al médico. "No lo llevan a un centro de salud por el miedo a la orden de alejamiento", ha señalado Manuel García Amate, abogado de la pareja de la madre de Lucca.

El presunto asesino ha negado hasta la agresión sexual: "Ese desgarro, efectivamente, viene a decir que puede ser compatible, pero no está certificado plenamente", ha indicado Amate. Además, también niega los malos tratos habituales que sufrió el niño: "La criatura, parece ser que era torpe, por el sentido de que se caía con demasiada facilidad", ha dicho Amate.

La Guardia Civil ha pedido al colegio de Lucca los informes del pequeño, porque, o faltaba mucho, o iba golpeado con hematomas y roturas, y no constan avisos. Servicios sociales de la Diputación también llegó tarde a protegerlo.

Asimismo, se revisa la aplicación del protocolo VioGén. A la madre del niño le bajaron el nivel de riesgo de medio a bajo porque prometió no volver con su maltratador. Y una semana antes del crimen, la Guardia Civil fue alertada por la tía abuela de que el maltratador había vuelto a convivir con ellos. Pero no actuaron.