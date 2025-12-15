Celia Molina 15 DIC 2025 - 10:23h.

Aunque aún no se ha confirmado, la revista 'People' asegura que el presunto asesino del cineasta y su mujer es su propio hijo, Nick

El actor y director Rob Reiner, hallado muerto a puñaladas junto a su mujer en su mansión de Los Ángeles

La industria de Hollywood se ha levantado hoy con la trágica noticia del fallecimiento de Rob Reiner, legendario cineasta que dirigió películas como 'La Princesa Prometida', 'Cuando Harry encontró a Sally' o 'Algunos hombres buenos', tras ser encontrado sin vida junto a su mujer, la fotógrafa Michele Reiner, en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Sus cuerpos, visiblemente acuchillados, fueron hallados por miembros de Los Angeles Fire Department, cuyo servicio de emergencia recibió una llamada de asistencia médica en la vivienda sobre las tres y media de la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre.

El portavoz de la familia confirmaba la noticia con un escueto comunicado, en el que pedía el máximo respeto posible: "Anunciamos con profunda pena el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida, y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", han dicho, sin dar más detalles sobre el presunto asesinato de la pareja.

Aunque, en un primer momento, Los Ángeles Times aseguraba que "la policía estaba interrogando a varios miembros de la familia", la revista 'People' ha ido más allá y ha publicado en exclusiva que "varias fuentes" aseguran que el asesino de Rob (de 78 años ) y Michele (de 68) ha sido su propio hijo, Nick Reiner, si bien la policía no ha confirmado todavía que así sea. Igualmente, el medio estadounidense ha aseverado que los cuerpos sin vida fueron encontrados por otra de sus hijas.

Nick sufrió adicción a las drogas y vivió en la calle

En una entrevista concedida también a People en 2016, el propio Nick habló sobre su larga lucha contra la adicción a las drogas, que comenzó en su adolescencia y que finalmente le llevó a vivir en la calle. Contó que "entró y salió de rehabilitación" varias veces desde los 15 años, pero a medida que su adicción se agravaba, se alejó cada vez más de su hogar y "pasó largas temporadas sin techo en varios estados".

Nick contó que ese caótico periodo de adicción —en el que pasó noches y, a veces, semanas, a la intemperie— se convirtió más tarde en la base de la película semiautobiográfica Being Charlie, de la que fue coguionista. "Ahora llevo mucho tiempo en casa y me he acostumbrado de nuevo a estar en Los Ángeles y rodeado de mi familia", declaró en aquel momento.

Tras la terrible confirmación de las muertes de Rob Reiner y su esposa por un presunto parricidio, el jefe adjunto del departamento de investigación de la policía de Los Ángeles, Alan S. Hamilton, dio una rueda de prensa ante una multitud de medios apostados a las puertas de la casa de los Reiner, en la avenida Chadbourne. En su declaración, solo dijo que se había "abierto una investigación en torno a la escena del crimen" y que él mismo iría proporcionando más información sobre lo ocurrido según se fueran confirmando las evidencias. Por el momento, el lujoso barrio donde tuvo lugar el presunto asesinato no ha sido acordonado y, que se sepa, todavía no se ha producido ninguna detención.