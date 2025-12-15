Jorge Bergantiños 15 DIC 2025 - 14:14h.

El hombre de unos 60 años y natural de Madrid, acudió a Muxía con el objetivo de esparcir las cenizas de su esposa fallecida hace tres años

El dispositivo de búsqueda se ha suspendido después de seis días, tras el hallazgo de una nota de despedida y un testamento vital en el interior del vehículo

Muxía, A CoruñaLas labores de búsqueda del vecino de Madrid, que desapareció el pasado martes 9 de diciembre en la Playa de Muíños, han dado un giro de 180 grados, después del hallazgo de una nota de despedida y un testamento vital en el interior de su vehículo. El coche quedó aparcado en las inmediaciones del arenal y ya ha sido inspeccionado por agentes de la Policía Judicial.

El señor de unos 60 años y abogado de profesión, habría viajado desde la capital hasta la Costa da Morte el fin de semana del puente de la Constitución, con el objetivo de, según lo que le trasladó a sus familiares, esparcir las cenizas de su mujer fallecida hace tres años. Se trataría de un lugar especial para la pareja, ya que solían disfrutar de los veranos en esa zona durante los últimos 20 años.

El martes habría dejado de contestar a los mensajes de sus familiares, a los que avisó de su viaje a Galicia, precisamente en el tercer aniversario de la muerte de su esposa. Ese fue el último momento en el que dio señales de vida, la confirmación de lectura de algunos whatsapps que le habían llegado durante esa mañana. Sus allegados comenzaron a mostrarse inquietos a medida que pasaban las horas y no recibían comunicaciones por su parte, además de no poder acudir a buscarle, al encontrarse fuera de la ciudad.

En el momento que recibieron la denuncia de la desaparición por parte de los familiares, presentada en Madrid, los servicios de emergencia comenzaron la búsqueda de la persona. Efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local de Muxía y voluntarios de Protección Civil, llevaron a cabo esas primeras pesquisas y en poco tiempo encontraron un vehículo, propiedad del abogado madrileño, cerca de la playa de Muíños.

El principal foco de los servicios de emergencia es el entorno del arenal donde se encontró el coche, pero se ha peinado a pie también otras zonas cercanas, en una costa con muchas rocas y acantilados. También por mar y aire, con el despliegue de embarcaciones de Salvamento Marítimo, pero sin éxito.

Hallazgo en el interior del vehículo

Los investigadores trataron de reconstruir las últimas horas de su estancia en Muxía. Acudieron al apartamento turístico de la localidad donde tenían constancia de que se había estado alojando, pero no encontraron ninguna pista. Tampoco conocían la vestimenta ni más detalles de lo que habría realizado ese trágico martes.

Posteriormente, recibieron el segundo juego de llaves del coche, con el que poder acceder a su interior. Familiares del hombre, se desplazaron expresamente desde Madrid para entregárselas. Allí la Policía Judicial, encontró dos elementos claves, una nota de despedida y un testamento vital. Ahora, tras el hallazgo y seis días después de su desaparición, los servicios de emergencia han suspendido el dispositivo de búsqueda oficial.

Fuerte temporal marítimo que complicó el dispositivo

Cabe destacar que las labores para dar con su paradero se han producido durante unos días en los que el temporal marítimo está azotando con fuerza a la costa gallega, con una combinación de alertas de color naranja y amarillo por fenómenos costeros, algo que ha dificultado mucho esos trabajos.

Precisamente en la misma localidad coruñesa, debido a ese temporal marítimo, encontraron en la Playa de Nemiña, una baliza estadounidense del servicio de Guardacostas, que viajó 6.000 kilómetros empujada por las fuertes olas de la semana pasada. Además, también en la Costa da Morte se produjo por el impacto de las olas y las precipitaciones, el derrumbe de un acantilado en Valdoviño, donde todavía se mantiene las precauciones para el acceso a la zona.