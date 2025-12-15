La exconsellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, ha llorado en el Congreso tras decirle Gabriel Rufián que "no tiene corazón"

Pradas se acoge a su derecho a no contestar preguntas en la comisión del Congreso sobre la DANA por estar imputada

Compartir







La exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha roto ha llorar este lunes en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA después de que el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le haya dicho a la que fuera responsable de Emergencias que "no tiene corazón".

Rufián ha realizado este comentario antes de entregarle una pequeña cuerda que afirma que le dieron los familiares de una niña de nacionalidad chica que falleció el trágico 29 de octubre de 2024. "Le pido que retire que me falta el corazón", ha respondido Pradas, derrumbándose poco después.

PUEDE INTERESARTE El jefe de gabinete de Mazón niega instrucciones a Pradas el día de la DANA y dice que los WhatsApp están "descontextualizados"

El diputado de ERC ha asegurado que la cuerda se la debió entregar a Carlos Mazón, pero que se le olvidó, por lo que le indicaron que se la entregara a ella. "Esto es una cuerda que cogía una niña china porque la alerta estaba mal redactada, su familia se quedó en el bar que regentaba. Esa niña murió a las 21:00 horas de la noche aproximadamente y seguramente si ustedes hubieran hecho su trabajo, si usted no hubiera esperado a esta persona (refiriéndose a Mazón), esta niña estaría viva. Le voy a dar esta cuerda y le voy a pedir que nos responda nuestras preguntas", ha precisado Rufián en su intervención, antes de colocar la cuerda sobre la mesa de Pradas.

Salomé Pradas reitera que no se podía prever la magnitud de la riada

La exconsellera de Interior y Justicia valenciana se ha acogido a su derecho a no declarar a las preguntas, dada su condición de imputada en la juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe. No obstante, ha realizado comentarios sobre algunas de ellas. De hecho, en la intervención de Rufián, le ha recriminado en varias ocasiones comentarios "machistas", como decir "esta persona", en lugar de hablar por su nombre y hablar de forma "paternalista".

Pradas, además, ha respondido a las acusaciones de mentir por decir que la riada no se podía prever. "Lo de que esa magnitud no se puede prever lo han dicho la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar en sede judicial", ha asegurado, detallando quese preveían 180 litros, "no 800". La exdirigente ha sentenciado: "En todo momento he dicho la verdad, no cambio ni un punto ni una coma de lo que he dicho en sede judicial ni en público de ese día de la emergencia".