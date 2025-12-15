Queda probado que la condenada agredió sexualmente y de forma reiterada a dos menores de edad entre 2018 y 2020

Deberá indemnizar a los representantes legales de los menores 20.000 euros a cada uno de ellos por daño moral

Compartir







HuelvaEl Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 18 años y dos días de cárcel a una mujer por agredir sexualmente entre 2018 y 2020 de forma reiterada a dos menores de edad, nacidos en 2007, a los que prácticamente cuidaba desde su nacimiento por las circunstancias familiares de los mismos.

En una sentencia del TSJA, el alto tribunal desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la condenada contra la sentencia de la Audiencia de Huelva que le imponía dicha pena en el que alegaba error en la valoración de la pena, con incidencia en la presunción de inocencia.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Ceuta por agredir sexualmente a una menor a la que encerraba, drogaba y ofrecía a otros hombres

Condenada a cárcel y prohibido acercarse a menos de 300 metros de los menores

Además de la condena de cárcel, nueve años y un día por cada uno de los dos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal de los que se la considera responsable, la sentencia confirmada la inhabilita para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, por un tiempo de 14 años, por cada uno de los dos delitos.

También se le impone la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de los menores y a comunicarse con ellos durante 10 años y un día y deberá cumplir la medida de libertad vigilada durante cinco años por cada uno de los dos delitos que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

PUEDE INTERESARTE Investigan al encargado de un restaurante de Málaga por presunto acoso y agresión sexual a una trabajadora

Asimismo se la condena a indemnizar a los representantes legales de los menores en la suma de 20.000 euros por cada uno de ellos por daño moral.

Los hechos

Se considera probado que entre 2018 y 2020 la acusada, aprovechando la situación de convivencia con dos menores, nacidos en 2007, que prácticamente desde su nacimiento quedaron a su cuidado, llegando incluso a pernoctar en su vivienda largos periodos de tiempo al estar los progenitores separados y tener la madre que atender su actividades laborales, realizó sobre los mismos diversos actos de índole sexual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así, en ausencia de otras personas en su vivienda, los conducía a diferentes estancias y les conminaba a que le realizaran masajes sobre el cuerpo instándoles a que le tocaran los pechos, llegando en alguna ocasión a introducir la mano bajo la ropa interior de ambos menores tocándole sus genitales.

Un día de verano de 2019 la acusada acudió junto a los dos menores, la hermana de estos, también menor, y su madre a la playa para pasar la noche y ver las estrellas y una vez allí los convenció para ir a buscar palos para encender una hoguera; aprovechando que se encontraba junto a ellos desnuda y en un lugar apartado, se puso sobre uno de ellos haciendo que la penetrara vaginalmente, repitiendo después la misma conducta con el otro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, durante ese período de tiempo estando al cuidado de los menores reprodujo ante ellos una película pornográfica haciendo que visualizaran su contenido mientras ella realizaba otras tareas