Un hombre se convierte en uno de los más ricos del mundo por un error del banco

¿Imaginas ser rico de repente, sin que te haya tocado la lotería? Es lo que le pasó a Darren James, un hombre de Louisiana (EEUU). Su banco cometió el error de ingresarle 50 millones de dólares (50 millones de euros) y, al menos, durante unos instantes pudo saber qué se siente al ser una de las personas más ricas del mundo. Este tipo de equivocaciones , aunque no es lo normal, ya se han dado en otras ocasiones.

Sin embargo, la felicidad de ser rico le duró poco tiempo . "Sabíamos que no era nuestro", dice el hombre, que se puso en contacto con el banco tan pronto como pudo para que el dinero volviese a su legítimo dueño.

Como exagente de la ley del Departamento de Seguridad Pública de Luisiana, sabía que no podía quedarse con ello. "No lo ganamos, así que no pudimos hacer nada con él", explica.