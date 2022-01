Su labor fue aplaudida por una multitud que se reunió para observar el suceso, quienes alabaron al oficial y reconocieron el acto de valentía . No obstante, todo no salió a pedir de boca. Y es que la cuerda se rompió y los dos cayeron, provocando un traumatismo craneoencefálico severo en el policía, según informó la SSC.

El relato oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que, tras varios minutos de diálogo y al percatarse de que el hombre se tornaba cada vez más nervioso, " los oficiales intentaron sujetarlo de los hombros, pero por lo incómodo del lugar y el propio peso de la persona no fue posible subirlo , mientras todos los policías se mantenían atentos a sus movimientos".

Después de ese difícil momento, Wilber Escalante habló con el periodista Carlos Jiménez en su programa y afirmó que fue su madre la primer persona a quien le contó el suceso. "Vi el video con ella y me dijo que sí era sorprendente, pero que si no estaba un poquito loco. No supe qué decirle", expresó.