Una carta de unos vecinos de la localidad de Brisbane, en Australia, se ha hecho viral en redes por el mensaje que le hacen llegar a unos vecinos que hacen demasiado ruido por las noches mientras practican sexo . Los vecinos les piden que tengan más cuidado porque las paredes del edificio "son de papel" y sus "gemidos y gritos" no les permiten dormir. La carta acusa a sus ruidosos vecinos de ser muy poco considerados con los habitantes del edificio: " Estáis mostrando muy poco respeto por las personas que viven a vuestro alrededor y que tienen hijos pequeños que están traumatizados por eses ruido". Y es que el grosor de las paredes de este edificio de apartamentos debe ser ridículo: "Realmente podemos escuchar cada palabra que decís. ¿Podéis bajar el volumen, por favor?. Y por favor, cerrad sus ventanas cuando tengan relaciones sexuales porque no resulta sexy en absoluto ".

La vecina hacia la que iba dirigida la carta ha publicado una contestación a la advertencia de sus vecinos y, aunque promete que reducirá los ruidos y que no quiere que en otros pisos escuchen sus momentos de sexo, se lamenta de que la advertencia no hubiera sido un poco más amable. "Como con toda honestidad, por divertido que parezca, en realidad no quiero perturbar el sueño de mis vecinos y no quiero que me oigan tener relaciones sexuales. Así que, por supuesto, voy a tratar de reducir el volumen y cerrar mis malditas ventanas". apuntó la vecina. "Simplemente no seas un mierda la próxima vez... Pero también gracias por el meme", añadió.