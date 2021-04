Descubren los primeros restos de una momia egipcia embarazada

Mediante una combinación de tomografías computarizadas y rayos X, el equipo descubrió los restos del feto dentro de la mujer. El cuerpo de la joven, que falleció hace más de 2.000 años , había sido cuidadosamente envuelto en telas de alta calidad y dejado con un rico conjunto de amuletos para llevarla al más allá, según los autores que escriben en el 'Journal of Archaeological Science'.

El equipo no puede decir exactamente por qué el feto se dejó dentro de la mujer y no se momificó por separado. El autor principal del estudio, el doctor Wojciech Ejsmond, señaló que éste era el "primer descubrimiento de un cuerpo embalsamado de una embarazada", y agregó que "no hay otro cuerpo antiguo de una mujer embarazada tan bien conservado".