"El más feliz del mundo"

En 2017, Loffredo dijo a la prensa francesa que desde muy joven le han apasionado las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano y que sentía que no estaba viviendo la vida que quería. "Tuve un clic cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida de la manera que quería. Dejé todo a los 24 y me fui a Australia", recuerda el hombre. "Hice todo esto en cuatro años, pero podría haber hecho mucho más", finaliza.