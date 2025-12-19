Redacción Andalucía Europa Press 19 DIC 2025 - 15:15h.

El arresto se produjo el 21 de noviembre y el docente, de 55 años, quedó en libertad tras declarar ante el juzgado, que mantiene la investigación abierta

La investigación se inició tras la denuncia de la menor y el centro educativo ha activado medidas de seguridad, incluyendo una orden de alejamiento

MálagaLos agentes de la Policía Nacional han detenido a un profesor del colegio Sagrado Corazón de Jesús en Antequera, en Málaga, por su presunta implicación en un delito de agresión sexual a una alumna del centro.

El arresto, que se produjo el pasado 21 de noviembre, afectó a un hombre de 55 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Antequera. Tras prestar declaración, quedó en libertad mientras continúa la investigación, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según ha adelantado 'La Opinión de Málaga', los hechos habrían ocurrido en el patio del centro educativo, donde presuntamente el docente abordó a la menor. La niña relató que el profesor supuestmente se le acercó por la espalda y se restregó contra ella en pleno patio del centro educativo.

La Inspección Educativa informó a la Policía

La investigación ha sido liderada por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional en Antequera, a raíz de la denuncia presentada.

Por su parte, fuentes de la Delegación de Desarrollo Educativo han señalado que Inspección Educativa informó a la Policía tras recibir los datos de la dirección del colegio y adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las alumnas. Actualmente, el docente se encuentra de baja médica.

El juzgado ha decretado una orden de alejamiento del profesor respecto a la menor, comunicación que fue trasladada al centro educativo. Al tratarse de un colegio privado concertado, corresponde al titular del mismo la adopción de otras medidas que considere necesarias sobre su personal.

Por último, según apunta 'Diario Sur', el director del colegio religioso se ha puesto al servicio de la investigación para aclarar los hechos y se encuentran "colaborando con la justicia", esperando que ésta actúe para "tomar las medidas oportunas". Por su parte, el profesor investigado se encuentra de baja médica y no acudirá a su puesto de trabajo.