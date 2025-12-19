La denuncia de dos auxiliares de la clínica del cirujano detenido en Murcia por agresión sexual a una paciente

Malena Guerra 19 DIC 2025 - 08:43h.

Dos auxiliares de la clínica del cirujano detenido en Murcia por agresión sexual a una paciente denuncian que el médico gastó mucho lubricante

Una enfermera grabó al doctor David, el cirujano de Murcia acusado de agresiones sexuales, al notar movimientos extraños con la paciente sedada

MurciaContinúa la investigación al cirujano plástico detenido en Murcia, por violar a una paciente. Esta mujer podría no ser la única víctima del cirujano plástico, otras tres personas han denunciado posibles agresiones mientras estaban sedadas. Fueron dos enfermeras, presentes en una de estas operaciones, las que alertaron a la Policía.

En el atestado policial figuran los fotogramas de un vídeo grabado en el quirófano por una de las enfermeras cuando notó que el doctor David hacía movimientos pélvicos entre las piernas de la paciente, con los pantalones ligeramente bajados. Creyó ver una violación y, por eso, sacó su teléfono móvil para grabar la escena.

El doctor gastó lubricante de manera exagerada y cambió la camilla de orientación

Las imágenes que se consiguió se consideran indicios, pero interpretables. Raúl Pardo-Geijo, abogado de la víctima, asegura que la mujer se encuentra "completamente en shock. Una persona que está sedada no sabe lo que ha acaecido".

Además las dos auxiliares de clínica denunciaron a la Policía que el doctor gastó lubricante de manera exagerada y cambió la camilla de orientación. La paciente, María Victoria, estaba, desnuda y tumbada con las piernas abiertas porque el aumento de pecho se hace mediante la extracción de grasa corporal de la cara interna de los muslos.

"Sí que puede que algún fluido haya quedado en esas mallas, esas mallas que se va a quitar hoy o mañana van a ser objeto de análisis por parte de la Policía", declara el abogado de la víctima a 'Informativos Telecinco'.

El médico ha sido expulsado de la Sociedad de Cirugía plástica reparadora y está en prisión preventiva para evitar una fuga. Además, según el abogado de la víctima, el médico "tenía problemas con Hacienda y había manifestado a varias personas que quería irse a otro país, a Dubái, de forma inminente".

Otras tres pacientes denuncian al cirujano

Hay que recordar que hay tres denuncias más de mujeres con las que el doctor contactaba por redes sociales y que ahora investiga la Policía encargada del caso. Las tres pacientes que fueron intervenidas por el mismo cirujano plástico detenido en Murcia han acudido en los últimos días a dependencias policiales para denunciar haber sido violadas también por el facultativo en circunstancias similares.

Las tres coinciden en que fueron intervenidas en el centro IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, donde el especialista alquilaba el quirófano y que este intentó convencerlas para someterse a procedimientos adicionales a sus operaciones de pecho, como liposucciones de muslos para inyectar grasa en los senos.

Una de las denunciantes fue intervenida el 3 de diciembre, apenas un día antes de la agresión sexual que se investiga como el hecho desencadenante del caso. Las mujeres temen haber sido víctimas sin llegar a saberlo, ya que estaban bajo los efectos de la anestesia durante las operaciones, según fuentes de La Opinión de Murcia.

Los investigadores no descartan que aparezcan más denunciantes en las próximas semanas, ni que profesionales sanitarios que coincidieron con el cirujano aporten información sobre comportamientos extraños observados en quirófano. La instrucción judicial se centra ahora en recopilar testimonios y pruebas que permitan esclarecer el alcance de los presuntos abusos.