Lolita Flores estalla tras ser insultada por su ideología política y anuncia medidas legales: "Estoy harta"

Lolita Flores ha manifestado públicamente esta semana su hartazgo ante la creciente ola de insultos que recibe en redes sociales, especialmente dirigidos a su persona por sus ideas políticas, y ha advertido que emprenderá medidas legales contra quienes la ataquen de forma online.

Con más de 700.000 seguidores en Instagram, la veterana actriz y cantante ha estallado a través de su propia cuenta para grabar un vídeo dirigido a sus detractores en el que expresa su cansancio por la toxicidad en Internet.

"Estoy un poco harta de los insultos. Cada vez que publico una foto hay alguien que, por supuesto, no da la cara, pero me insulta. Me insulta por mis ideas políticas, por mi físico, me insulta porque no les debo caer bien...", ha aclarado mirando a cámara.

En el mensaje, la también hija de Lola Flores ha subrayado que los insultos no solo van dirigidos hacia sus opiniones políticas, sino también hacia su físico o su personalidad, algo que, según ella, ha llegado a un punto intolerable. "Lo digo porque, la próxima vez que ponga algo en Instagram y alguien me insulte, lo denunciaré", ha manifestado.

Asimismo, Lolita ha insistido en que, aunque comprende que formar parte del mundo del espectáculo conlleva estar expuesta a la opinión pública, no está dispuesta a tolerar faltas de respeto de forma constante.

En el vídeo, la artista ha recordado que a sus 67 años ya tiene una familia que la quiere, y no desea que se vea afectada por comentarios ofensivos que, según ella, exceden la crítica legítima.

"Yo entiendo que soy una artista y no le puedo caer bien a todo el mundo ni gustarle mi aspecto. Tengo 67 años, tengo arrugas, que me han costado mucho sudor y muchas lágrimas".

En este sentido, la hermana de Rosario Flores se ha mostrado visiblemente cansada de la cultura del anonimato en redes sociales, y por eso ha reclamado respeto hacia su figura pública y su trayectoria profesional. "Podéis insultarme las veces que queráis, pero os digo que os voy a denunciar. Yo no insulto a nadie, no hago daño con nada de lo que pongo ni subo. Me vais a permitir que me queje. La próxima vez, os denunciaré", ha puntualizado.

Su comunicado llega después de que la actriz haya sido muy comentada en redes tras criticar comentarios racistas de otra figura pública y considerarse abiertamente una persona de izquierdas y más afín al Partido Socialista.