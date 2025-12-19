La princesa Leonor pilota por primera vez un avión en solitario en plena formación militar: las fotos

Casa Real ha difundido las imágenes de "la suelta" protagonizada por la hija de los reyes Felipe y Letizia, que tuvo lugar este pasado jueves 18 de diciembre

Las tareas pendientes de la princesa Leonor a sus 20 años: un sueldo, un asistente personal y su nula relación con otros 'royals'

La princesa Leonor está de enhorabuena. La hija de los reyes Felipe y Letizia ha alcanzado uno de los hitos más significativos de su formación militar: ha pilotado por primera vez un avión en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia.

Este logro se produce cuando la heredera al trono cumple ya cuatro meses de instrucción teórica y práctica como alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, dentro del plan de formación castrense común a los futuros oficiales.

El vuelo, conocido en el argot aeronáutico como "la suelta", tuvo lugar este pasado jueves 18 de diciembre, y marca un momento clave en la trayectoria de cualquier alumno piloto.

Las imágenes difundidas por la Casa Real muestran distintas fases del proceso: desde la preparación previa al vuelo, el briefing, la firma en el libro del avión, la revisión pre-vuelo y los vuelos de enseñanza, hasta el momento culminante del despegue y el posterior aterrizaje en la base aérea de San Javier.

Las estrictas medidas de seguridad que rodean una "suelta" impiden que otro avión se acerque para grabar imágenes, por lo que la toma y el despegue fueron registrados desde la torre de control.

Tras completar el vuelo, la futura reina de España fue recibida por sus compañeros, luciendo en el brazo izquierdo el parche distintivo que acredita que ha superado su primer vuelo en solitario.

Además del entrenamiento aéreo, el material gráfico difundido recoge otras actividades de instrucción, como ejercicios de supervivencia en el mar, el equipamiento con el zahón anti-g, y momentos del tradicional acto de jura de bandera celebrado en la AGA con motivo de la festividad de la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores.

Para llegar hasta este punto, Leonor ha completado con éxito un exigente programa que incluye formación teórica, sesiones de simulador y numerosas horas de vuelo real en el Pilatus PC-21, el moderno avión de entrenamiento avanzado que utiliza actualmente el Ejército del Aire y del Espacio.

Durante este cuatrimestre, la Princesa de Asturias ha recibido una formación intensiva destinada no solo a adquirir los conocimientos aeronáuticos necesarios para el pilotaje, sino también para profundizar en el funcionamiento, la organización y la estructura de las Fuerzas Aéreas españolas.

Todo ello forma parte de un programa diseñado para garantizar que los alumnos como Leonor alcancen las competencias necesarias antes de asumir responsabilidades en solitario en cabina.

Siguiendo los pasos de su padre, el rey Felipe

Este momento recuerda inevitablemente a la experiencia que vivió su padre, el rey Felipe, quien también realizó su primer vuelo en solitario durante su formación en la Academia General del Aire en 1988.

Felipe VI, por aquel entonces príncipe de Asturias, hizo la "suelta" en el C-101 Aviojet, el avión de entrenamiento que durante décadas fue símbolo de la enseñanza aérea en España.

Al igual que ahora, casi 40 años después, ocurre con la princesa Leonor, aquel primer vuelo en solitario fue considerado un paso decisivo dentro de su preparación militar.