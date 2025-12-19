Los niños ingresados en el Hospital de Can Misses, en Ibiza, reciben la visita de sus superhéroes favoritos

"Momentos como este son lo más, porque le ves la sonrisa y eso me alegra un montón", confiesa la madre de uno de los niños

IbizaLos niños ingresados en el Hospital de Can Misses de Ibiza han tenido una visita muy especial este jueves 18 de diciembre. Los pequeños que se encuentran ingresados y que están recibiendo tratamiento, han podido disfrutar de la llegada de Batman, Spiderman, la Viuda Negra y el mismísimo Capitán América a las instalaciones del complejo hospitalario.

Entrando y reptando por las ventanas del Hospital de Can Misses, estos superhéroes han acudido a las habitaciones de los pequeños para darles una gran sorpresa y animarles durante su estancia en el centro.

La llegada de los superhéroes al Hospital de Can Misses de Ibiza

Por cuarto año consecutivo, Batman, Spiderman, la Viuda Negra y Capitán América han llegado llenos de regalos de Navidad para los pacientes pediátricos del hospital de Ibiza.

Según informa el medio de comunicación local 'IB3', los superhéroes llegaban a las 10:30 horas de este jueves 18 de diciembre a la tercera planta del Hospital de Can Misses, planta en la que se encuentran ingresados los niños.

Tras saludar a los pequeños y hacerse fotos con ellos, los superhéroes han repartido los regalos a los pacientes pediátricos a los que sorprendían y alegraban con este divertido y emocionante gesto.

La felicidad del pequeño Dante Figueroa Gil tras conocer a Spiderman

Uno de ellos ha sido Dante Figueroa Gil, un niño de tan solo cuatro años que ingresó hace una semana a causa de una neumonía en el hospital situado en Ibiza. Como recoge 'Diario de Ibiza', el pequeño ha recibido con una sonrisa de oreja a oreja a su superhéroe favorito: Spiderman.

Su madre, completamente emocionada al ver el estado de su hijo cuando han llegado los superhéroes a la planta tercera del hospital, ha confesado al medio de comunicación anteriormente citado que, precisamente, Spiderman es el ídolo del pequeño Dante.

"Además, hace poco fue su cumpleaños y le regalamos muchas cosas de superhéroes, sobre todo de Spiderman... ¡Y justo va y pasa esto! Es muy emocionante. Le encantan los superhéroes. De hecho, durante el tiempo que lleva ingresado no quiere ponerse la bata del hospital, solo sus pijamas de superhéroes, como el de Spiderman… Cada día uno distinto. También le gusta mucho Sonic", relataba emocionada la madre del pequeño a 'Diario de Ibiza'.

La felicidad de la madre del pequeño ha llegado cuando ha visto la mejoría que ha producido en el estado de salud de su hijo la visita de estos invitados tan especiales.

"Momentos como este son lo más, porque le ves la sonrisa y eso me alegra un montón", confiesa la progenitora del pequeño Dante Figueroa Gil.

Tras hacerse fotografías con todos los pacientes, charlar con ellos y repartir los regalos, Spiderman ha hecho de portavoz ante los medios de comunicación que han cubierto esta iniciativa que lleva desarrollándose desde hace cuatro años.

El superhéroe arácnido ha mostrado la felicidad que, tanto a él como a sus compañeros, les hace poder visitar en Navidad a los pequeños durante su estancia ingresados en el hospital de Ibiza. En sus propias palabras, este grupo trata de hacer más ligera la estancia de los niños y de los familiares en las fechas navideñas.