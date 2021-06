La heroicidad de Hailey, que se enfrentó a una osa para salvar a sus perros: "No lo volveré a hacer"

Los osos y sus ataques se están convirtiendo en noticia diaria. El último caso caso se ha producido en Asturias. Cuando no es un ataque es una heroicidad que se comparte en las redes. El hecho es que los osos se están acercando como nunca a los humanos y atacan o se acercan demasiado a las casas no solo en nuestro país sino también -y de forma más frecuente-en algunas zonas de Estados Unidos. Viral se ha vuelto la reacción de una joven para defender a sus perros que se están enfrentando a una osa que va con sus oseznos. Una osadía bastante imprudente que podía haber acabado muy mal.

Hailey Morinico, que así se llama la mujer, es la primera sorprendida de haberse atrevido a enfrentarse con la osa que apareció en su jardín. "Yo corrí porque quería proteger a la perrita que se estaba llevando". El plantígrado se subió junto a sus dos crías al muro de esta vivienda cercana a Los Ángeles. Los perros de la casa corrieron ladrando hacia los intrusos. La osa le lanzó tres zarpazos al más grande. Y cuando agarró a la pequeña Valentina por el arnés, apareció la adolescente, que la echó de un empujón antes de regresar al interior de la vivienda con su mascotas. Aunque muchos han alabado la reacción de Hailey, empezando por su propia madre que la considera una valiente, ella, que se lesionó un dedo en el trance, no lo volvería a hacer. "La próxima vez no voy a tocar el oso, no lo voy a empujar. No más me voy a entrar en la casa". Y va a instalar un sistema de seguridad para que la situación no se repita. Mejor eso que enfrentarse a osos.