La Infanta Sofía estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en un centro privado situado en Lisboa, Portugal

Los grandes misterios que rodean a la infanta Sofía: de no llevar nunca pendientes a su futuro tras la universidad

Compartir







LisboaA sus 18 años, la infanta Sofía está cursando la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un centro privado dependiente de la Universidad de Londres y que tiene su campus en tres países.

PUEDE INTERESARTE La verdadera relación entre el rey Juan Carlos y la infanta Elena, contada por él

Durante el primero de los cursos, la hija de Felipe VI y de la reina Letizia se encuentra estudiando en Lisboa, el segundo viajará a París donde continuará sus estudios y, por último, el tercero año lo pasará en Berlín.

¿Cuánto cuesta el año escolar de la infanta Sofía y quién lo paga?

Como informaba en verano de 2025 Casa Real, la infanta Sofía escogía Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en base a sus intereses personales y, también, con el respaldo de sus padres que consideraban que esta formación le será de utilidad el día de mañana para ejercer el papel institucional que está llamada a desempeñar como miembro de la Familia Real.

PUEDE INTERESARTE La infanta Elena acude a la firma de las memorias de Juan Carlos I en Madrid

Cada curso cuesta a partir de los 18.500 euros, un coste que están asumiendo Felipe VI y la reina Letizia de su asignación, como ya han hecho con los estudios de Bachillerato que tanto la Infanta Sofía como la Princesa Leonor han realizado en Gales, informan desde la Casa del Rey.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según se ha podido conocer a través de Forward College y según recogen desde '20 Minutos', estos 18.500 euros estarían divididos en varios gastos distintos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Precios de la residencia : dependiendo de los servicios con los que cuente la habitación, el gasto semanal oscila entre los 200 y los 260 euros. Es decir, al año entre 9600 euros y 12.480 euros.

: dependiendo de los servicios con los que cuente la habitación, el gasto semanal oscila entre los 200 y los 260 euros. Es decir, al año entre 9600 euros y 12.480 euros. Transporte : el centro universitario también cuenta con un precio para poder pagar el transporte público para desplazarse por Lisboa. Dicho servicio tendría un gasto de 7,50 euros. Es decir, unos 390 euros al año.

: el centro universitario también cuenta con un precio para poder pagar el transporte público para desplazarse por Lisboa. Dicho servicio tendría un gasto de 7,50 euros. Es decir, unos 390 euros al año. Servicio de dieta : como casi todos los centros universitarios que cuentan con residencia, el Forward College también cuenta con un servicio de comedor que costaría entre los 2.000 y los 2.600 euros al año.

: como casi todos los centros universitarios que cuentan con residencia, el Forward College también cuenta con un servicio de comedor que costaría entre los 2.000 y los 2.600 euros al año. Otros servicios: además, el centro universitario también cuenta con otros servicios que podrían solicitar los estudiantes matriculados como un plan de telefonía por el que habría que pagar 2,5 euros a la semana y otras actividades relacionadas con el ocio por las que habría que abonar de 25 a 37 euros a la semana, de 100 a 150 al mes y de 1.300 a 1.950 al año. "Este plan incluye gimnasio, vida nocturna, cine y otros tipos de entrenamientos", explican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

La vida de la infanta Sofía en su etapa universitaria en Lisboa

Según informa el Forward College en su web, cuenta con clases de unos 15 alumnos internacionales, la enseñanza se imparte en inglés y cabe la posibilidad de residir en el propio campus.

El grado que estudiará la infanta "ofrece un programa de grado altamente complejo pero flexible que permite a los estudiantes explorar materias tan diversas como Ciencias Políticas, Filosofía, Historia y Estudios Empresariales", explica el centro.

Durante estos meses de formación académica, la Infanta Sofía está viviendo en la residencia universitaria Xior Benfica, ubicada en la Avenida do Colégio Militar 14. Un edificio moderno que cuenta con suites amuebladas, biblioteca, zona de estudios, gimnasio, jardines y vigilancia privada, que se encuentra en el barrio residencial de Benfica, uno de los más tranquilos de Lisboa.

Además, durante este curso académico la Infanta Sofía ha ido incrementando progresivamente su actividad institucional, tras haber protagonizado el pasado mes de diciembre su primer acto en solitario, algo que han tenido en cuenta los reyes y su hija a la hora de elegir este centro, dada la proximidad de las tres capitales europeas en las que cursará sus estudios.

La buena relación de Portugal con Casa Real

En octubre de 2025, la infanta Sofía acudía al Palacio de Belem, en Lisboa, para saludar al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovechando que se encuentra en la capital lusa cursando sus estudios universitarios.

El rey Felipe VI mantiene una estrecha relación y amistad con el presidente de Portugal, que no escatima en elogios hacia el monarca español.

Como resultado de ello, y dado que Portugal es país vecino de España, Lisboa fue precisamente el destino del primer viaje al extranjero de la princesa de Asturias en julio de 2024. Entonces Rebelo de Sousa ejerció de anfitrión y acudió al aeropuerto tanto para recibirla como para despedirla.