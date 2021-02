Sin embargo, la madre no compartió el deseo de su hija de un nuevo perro y explicó la situación a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) en el condado de Kent, que desde entonces ha acogido a Simba. La RSPCA es una organización de caridad que promueve el bienestar de los animales y que tiene su sede en Inglaterra y Gales.