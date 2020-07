Usar demasiado jabón y otros cinco errores frecuentes al lavar los platos

Utilizar demasiado jabón

Usa la toalla 'multiusos' para secar la vajilla

Lavar con agua fría

Derrochar agua

No poner en remojo la vajilla

Cuando cocinamos lo mejor es no hacer pereza y en cuanto utilizamos los utensilios, debemos ponerlos en remojo con agua caliente y jabón. Esto nos facilitará su limpieza después de comer ya que ablandará los residuos que hayan quedado incrustados y luego no habrá que ejercer tanta fuerza ni raspar para que estos queden impolutos.

Realizar un prelavado

Si utilizamos el lavavajillas no es necesario que aclaremos antes los platos. Esto supone un doble derroche de agua. La función del lavavajillas es precisamente limpiar los utensilios por lo que no tiene ningún sentido esta tarea previa. No obstante, sí se deben introducir sin residuos ya que el electrodoméstico no es una trituradora y se podría dañar.