Beatriz Rico y su rutina para crear músculo: "Una vez que empiezas, te enganchas"

Redacción Uppers 18 DIC 2025 - 14:06h.

La actriz, cantante y escritora lleva años integrando el ejercicio físico de forma regular en su vida diaria

5 ejercicios de fuerza para prevenir la pérdida muscular después de los 50

A partir de los 50 años nuestro cuerpo experimenta una serie de cambios fisiológicos que influyen directamente en nuestra salud y calidad de vida. Uno de los más relevantes es la pérdida progresiva de masa muscular, un proceso conocido como sarcopenia. Por eso desarrollar y mantener músculo no es una mera cuestión estética, sino una estrategia clave de salud y longevidad.

Esto lo sabe bien la polifacética artista Beatriz Rico, quien a sus 55 años lleva tiempo comprometida con la práctica deportiva, integrando el ejercicio físico de forma regular en su vida diaria. Correr, entrenar y sudar son actividades que forman parte de su día a día. "Mi antidepresivo es el deporte, me ha salvado la vida muchas veces", confesaba en una entrevista en 'Mundo Deportivo'.

Barras y mancuernas

Ahora a lo que está enganchada precisamente es al entrenamiento de fuerza, con sesiones centradas en trabajar diferentes grupos musculares con barras y mancuernas. Esto lo combina con running y otras actividades de gimnasio como Body Pump y Body Combat, ajustando sus prácticas debido a lesiones en la espalda.

Crear músculo tiene un impacto directo y muy positivo en múltiples sistema del organismo. A nivel metabólico, mejora la sensibilidad a la insulina y facilita un mejor control del azúcar en sangre. También libera con efecto antinflamatorio, ayudando a disminuir la inflamación crónica de bajo grado asociada al envejecimiento; estimula la formación ósea y contribuye a mantener o aumentar la densidad mineral, reduciendo el riesgo de osteoporosis y fracturas.

Combustible para el estado anímico

Además, "mejora nuestro estado anímico y salud mental porque, al entrenar, generamos endorfinas que nos producen bienestar, minimizan el dolor, el stress y la ansiedad. También serotonina, que nos da 'subidón' y esa sensación de alegría que nos empuja a estar más activos y a sentir que los problemas pesan un poquito menos", explica la propia Rico en un post en su cuenta de Instagram.

Sobre su propia rutina de entrenamiento, la actriz, cantante y escritora explicaba en la mencionada entrevista que hace fuerza "tres o cuatro días y dos de cardio, ya sea en cinta o al aire libre si el clima lo permite. Al principio me costaba, decía “cardio no”, pero aprendí que es esencial para la resistencia y la salud cardiovascular, y complementa perfectamente la fuerza".

"Entrena, haz deporte. Muévete. Da pereza? Pues empezar, sí, mucha. Pero una vez que empiezas, te enganchas a sentirte tan bien que no vas a parar", aconseja.