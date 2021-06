Una mujer de 94 años se gradúa de Bachillerato en Alabama para cumplir su sueño

Grace trabajó durante 30 años como conductora de autobús llevando y trayendo a niños a una escuela mientras soñaba con completar algún día sus estudios. Ahora 78 años después lo ha conseguido y lo celebró con una ceremonia en la que estuvieron presentes sus hijos, nietos y bisnietos.



No es la única que sigue adelante con sus proyectos, porque la edad no es más que un número. Si no que se lo digan a Amy, También a los 94 mostraba con orgullo su titulo universitario. El mes pasado era James, de 81 años, que se engalanaba, mascarilla, incluida, para graduarse en estudios cinematográficos.



Otro veterano, Way terminó su carrera universitaria cumpliendo una promesa que le hizo a su madre hace hace medio siglo y lo cumplió. Ejemplos de superación y toda una lección de vida. Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede. Mejor tarde que nunca, aseguran estos mayores que van por la vida sin semáforos y con la quinta marcha puesta.