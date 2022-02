Para lleva a cabo la investigación se incluyó como muestra a 159 participantes, 80 hombres y 79 mujeres. A todos ellos se le hizo un estudio médico previo para garantizar que no tuvieran problemas de salud crónicos, incluido enfermedades mentales como la depresión. Asimismo, que no fueran obesos ni que hubieran tenido enfermedades aguadas en las dos semanas anteriores. En el caso de las mujeres, que no usases ningún método anticonceptivo hormonal. Los participantes también se comprometieron a no realizar ejercicio, no tomar medicamentos antiinflamatorios ni alcohol en los 15 días previos.