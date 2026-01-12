Alberto Rosa 12 ENE 2026 - 17:25h.

El piloto de la aeronave tuvo que realizar esta maniobra para aterrizar en el aeropuerto Seve Ballesteros

El avión de Ryanair que aterrizó de emergencia en Sevilla reventó una rueda trasera

El momento del despegue y el del aterrizaje son sin duda los dos momentos más delicados a la hora de volar. A veces, los pilotos deben emprender maniobras complicadas de emergencia para garantizar el correcto despegue o aterrizaje. Es lo que ha ocurrido con un vuelo de Vueling procedente de Barcelona y con destino Santander.

Esta maniobra es conocida como ‘Go around’, que en el sector de la aviación se conoce como ‘motor y al aire’. Consiste básicamente en que un piloto interrumpe un aterrizaje inminente (incluso habiendo tocado suelo) para ascender de nuevo y volver a intentarlo.

Esta maniobra se hace aplicando potencia máxima a los motores para ganar altura rápidamente. El motivo por el que suele llevarse a cabo es una aproximación inestable a la pista, que puede deberse a condiciones meteorológicas como el fuerte viento.

Tal y como se muestra en un vídeo grabado por AR Allende y que han difundido en sus redes sociales la cuenta Amigos de Parayas, el incidente tubo lugar este domingo, con un Airbus320 de Vueling que venía de Barcelona. En el vídeo se ve como el avión parece que va a aterrizar y de repente, una vez tocado suelo, vuelve a ascender al cielo.

Tal y como escriben en la publicación, el avión aterrizó por la otra cabecera del aeropuerto Seve Ballesteros sin novedad. “Aplausos a los pilotos”, escriben. La cuenta de Amigos de Parayas adjuntó también una imagen con el trazo del recorrido que hizo el avión en Santander para volver al aeropuerto, formando una especie de ‘8’ en el trazado.