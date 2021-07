No llevar pantalones cortos en el avión y otros consejos de un azafato de vuelo

Como muchos otros, el usuario @tommycimat ha utilizado la red social de vídeos TikTok para difundir de forma breve y visual sus cinco consejos. Así, en un vídeo que ya acumula más de 400 000 'me gusta', este miembro de la tripulación explica, entre otras cosas, por qué no deberías de llevar pantalones cortos cuando vas a volar.

El tercer consejo es: "No se duerma ni apoye la cabeza en la ventana" ya que "no eres el único que ha hecho eso y no sabes cuántas personas o niños han apoyado las manos u otras partes del cuerpo en la ventana". Por la misma razón, incluye su cuarto consejo: no usar pantalones cortos. Usar pantalones largos, previene que esa parte de tu cuerpo esté en contacto con el asiento que han podido usar otras personas de la misma manera.