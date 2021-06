Se hace viral la respuesta a un mensaje negacionista en un edificio multifamiliar

El incidente que no ha tenido más consecuencias que miles de 'retuits' y 'me gusta' ha ocurrido en una edificio multifamiliar en Andalucía, donde una vecina negacionista ha colgado un cartel con una de estas ideas 'surrealistas' sobre las vacunas contra el covid. "Por que se me adhiere un iman en el punto donde me vacunaron? ¿Que han introducido en mi cuerpo?¿Reaccionara esto con los campos electromagneticos? ¿Estoy a salvo doctor?" Se lee en el papel pegado a una pared del edificio.