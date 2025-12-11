Jorge Bergantiños 11 DIC 2025 - 02:00h.

La Xunta comienza los trámites para la contratación del proyecto EdugalIA, que será pionero en la gestión de los centros educativos

El gobierno autonómico lo ha aprobado este martes en el Consello de la Xunta, con un presupuesto de 16,5 millones de euros, de los que 10 proceden de fondos europeos

Santiago de CompostelaLa Xunta de Galicia viene de aprobar este martes el proyecto EdugalIA, que incorporará la inteligencia artificial a la gestión para la mejora del éxito en la escuela. Alfonso Rueda ha informado en la rueda de prensa posterior al Consello de Gobierno, donde han dado luz verde a esta iniciativa, que será la primera comunidad autónoma de España en utilizarla para evitar el abandono escolar.

Se trata de “una plataforma inteligente que integre la información académica de todos los alumnos y centros, que permita alertar utilizando IA sobre el posible riesgo de abandono escolar, los factores que inciden y poder detectar qué centros necesitan más recursos porque hay más casos…” así lo ha explicado Rueda en el anuncio oficial.

Además, similar al expediente digital sanitario que se ha puesto en marcha en más comunidades, Galicia según el gobierno autonómico, será pionera en la creación del expediente digital único de cada alumno que estudie en la comunidad. “Habrá también un asistente que ayudará a las familias y alumnos a que puedan resolver trámites con más facilidad” en materias como solicitud de bolsas o matrículas.

Las cifras del abandono escolar gallego

En datos de 2024 es la sexta comunidad autónoma con menor tasa de abandono escolar temprano, un 10,8%, 2,2 puntos menos que la media estatal situada en el 13%. Son personas entre 18 y 24 años sin titulación superior a la ESO y que no siguen cursando en la actualidad ningún tipo de formación. A pesar de estar colocada por debajo de la media, fue el peor dato en los últimos cuatro años con una subida de casi dos puntos con respecto al periodo anterior, según los datos del Ministerio.

Este miércoles, el titular de Educación, Román Rodríguez, ha presentado EdugalIA con más detalles. Ha calificado esta iniciativa de "sólida, innovadora y pionera" y ha insistido en que se trata de un proyecto educativo, antes que tecnológico, utilizarán la tecnología como herramienta para lograr un fin.

Sobre esos objetivos, Rodríguez afirma que son dos, la revolución en la gestión administrativa y de la burocracia; y el segundo, usar la fuerza de la inteligencia artificial para prevenir posibles casos de abandono escolar y atender de forma individualizada a aquellos alumnos que más lo necesiten.

El programa tendrá una inversión de 16,5 millones de euros, 6,6 por parte de las arcas autonómicas y 9,9 de fondos europeos, del plan Feder, algo que ha querido destacar el presidente. Tanto Román Rodríguez como Alfonso Rueda han confirmado que en los próximos días, el Gobierno gallego va a licitar los primeros 13.5 millones de euros necesarios para ejecutar la primera parte del proyecto, más centrada en los servicios de I+D y también una segunda parte, de adquisición y despliegue de las soluciones correspondientes. A mayores, se está ultimando la contratación de una oficina técnica de control de proceso, que completará el proyecto.

La IA no siempre ayuda en la escuela

Según el informe La opinión de los estudiantes, publicado este mes de septiembre, la IA está detrás del 14,2% de casos de acoso digital en la escuela, a través de vídeos y fotos manipuladas, además de la suplantación de identidad.

En Galicia, existe una iniciativa reciente, el Termómetro Escolar, para tratar los casos de acoso escolar, que está presente en algunos centros desde el pasado mes de septiembre tras su aprobación por parte de la Xunta.

Cerca de un centenar de colegios ya lo han habilitado, los docentes en cualquier momento del año académico pueden usar un cuestionario anónimo y confidencial, que los alumnos responden desde su clase. Las cuestiones permiten identificar posibles situaciones de aislamiento, insultos, acoso, hostigamiento o exclusión social.