Cádiz, Huelva y Málaga, en alerta por lluvias este viernes: se esperan 100 litros en 12 horas

El oleaje también será protagonista este viernes, activando avisos de nivel amarillo en Poniente y Almería Capital

La entrada de un frente atlántico dejará lluvias y una bajada de temperaturas en el Golfo de Cádiz, Estrecho y Alborán

Para hoy viernes 12 de diciembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja por lluvia en Cádiz, donde se esperan hasta 100 litros por metro cuadrado en las primeras 12 horas. Por otro lado, Huelva y Málaga se encuentran en nivel amarillo de alerta. Además, se han decretado aletas por oleaje en casi todo el litoral mediterráneo andaluz.

Según Aemet, el aviso naranja por precipitaciones afectará al Estrecho gaditano desde las 20,00 hasta la medianoche, con acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora. Por su parte, las comarcas gaditanas de la campiña y el litoral estarán bajo aviso amarillo por lluvia en el mismo periodo. En la campiña se prevén hasta 15 l/m2 en una hora, mientras que en el litoral se podrían registrar hasta 20 l/m2 en una hora, llegando a acumularse hasta 60 l/m2 en las primeras doce horas.

En Huelva, la lluvia también activará avisos desde las 06,00 hasta las 18,00 horas en las comarcas de Aracena, Andévalo y Condado, así como en el litoral, donde se prevén hasta 15 l/m2 en una hora, con acumulaciones que podrían alcanzar los 60 l/m2 en las primeras doce horas, tal y como recoge Europa Press.

Málaga será otra de las zonas afectadas por las precipitaciones, con una alerta que se activará a las 12,00 horas en la comarca del Sol y Guadalhorce y se mantendrá vigente hasta el final del día. En esta comarca se esperan hasta 40 l/m2 acumulados durante las primeras doce horas.

El oleaje también será protagonista este viernes, activando avisos de nivel amarillo en Poniente y Almería Capital, la costa granadina, Sol y Guadalhorce, y la Axarquía malagueña. En estas zonas costeras se prevé viento del este y nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros de altura.

La llegada de la borrasca Emilia

Además, la Aemet avisa de la llegada este fin de semana de una nueva borrasca "de gran impacto" que llevará el nombre de Emilia y se situará entre el Golfo de Cádiz y Canarias hasta el domingo 14. En un mensaje del citado organismo colgado en su web y publicado en redes sociales alerta de que en las Islas Canarias este fenómeno provocará vientos muy intensos, temporal marítimo, lluvias fuertes, tormentas y nieve en las cumbres. Emilia causará asimismo lluvias intensas en el sur peninsular y en Ceuta, ha agregado.

La Aemet ha detallado que la presencia de esa nueva borrasca ocasionará "un temporal de viento, oleaje y lluvias en Canarias así como lluvias fuertes y persistentes en el suroeste peninsular y área del Estrecho".