El reto de Ibai Llanos: "Si de aquí al domingo este vídeo llega a un millón de ‘likes’, haré un ‘hot tub’ en directo en Twitch"

Ibai Llanos ha lanzado un reto en Youtube tras ser baneado

El joven streamer promete hacer un hot tub en Twitch

Depende de si llega al millón de 'likes' en un vídeo de Youtube

Ibai Llanos ha lanzado un reto en Youtube después de que la plataforma le banease uno de sus vídeos, un recopilatorio de bromas, y le impidiese subir contenido durante una semana. Aunque, explica, tras reclamar lo ocurrido, le permitieron publicar contenido otra vez, pusieron restricciones para ver uno de sus vídeos.

Debido a esta experiencia, el popular streamer español, que ha contado lo ocurrido en un vídeo de Youtube, plantea a sus seguidores un reto: "Si este vídeo que no tiene ningún tipo de sentido llega a 1 millón de ‘likes’, el domingo haré un ‘hot tub’ en Twitch. Veréis a un Snorlax subido a un plátano de plástico en una piscina. Contenido de calidad".

Días "bastante turbulentos" en su canal de Youtube

El reto surge, según comenta, después de días "bastante turbulentos" en su canal de Youtube. "Hace unos días subí un vídeo a mi canal de Youtube que era el 'si te ríes pierdes', un vídeo más en el canal, uno de los vídeos que mejor funcionan, por no decir el mejor porque os reis de mi risa de tetera, os gusta cómo reacciono y, al final, los 'si te ríes pierdes' es una recopilación de las mejores cosas de Internet las últimas semanas en un solo vídeo o en un solo ‘streaming’. Bien, pues ese vídeo fue tirado por Youtube. Bueno, hasta ahí todo bien, Youtube es una plataforma muy exigente y con cualquier cosa te pueden hacer tal, pero el tema es que me banearon una semana de Youtube. No podía subir vídeos a Youtube durante una semana. Obviamente, yo no entendía la situación, no entendía qué pasaba y, al parecer, como ya expliqué también en mi streaming de Twitch, fue porque en el ‘si te ríes pierdes’ un niño se cae de una bicileta y Youtube entiende eso como violencia infantil. Un niño está con unos amigos va con la bici, un niño le empuja, se cae de la bici, en un vídeo que parece que es de hace 17 años y, bueno, pues Youtube entiende que es violencia infantil", comienza estudiando.

Ante esto, las personas que trabajan con Ibai Llanos reclamaron a Youtube que eso no era violencia infantil. "Violencia infantil es si yo pillo a un niño y le meto cuatro cañonazos en el estómago", bromea. Tras la queja, "Youtube, efectivamente, reconoció su error y me quitó el baneo". "Perfecto, grande Youtube, desde aquí le doy las agracias, la verdad que se lo tengo que agradecer porque fue rapidísimo, me quitaron el baneo en tan solo 18 horas, etc. etc", añade.

Sin embargo, Youtube dejó de recomendar el vídeo: "Ese vídeo estaba puesto en amarillo, ¿vale? Ya sabéis que Youtube a veces tiene varios colores: amarillo, rojo y verde. Verde es cuando está bien, amarillo es cuando lo deja de recomendar y te pueden quitar la monetización y rojo, directamente, pues te quitan el vídeo y te pueden meter un strike".

Un nuevo vídeo

Por ello, decidieron subir un nuevo vídeo, "quitando las partes polémicas, entre comillas, ya sean de caídas de niños, de algún niño pegándose algún tortazo en clase, en fin, lo típico que aunque sean vídeos virales que están en el propio Youtube de EEUU de hace 12 años, pues parecer ser que en mi canal no pueden estar". Y, en este, justo al principio Ibai planteó un reto: "Dije: 'chavales, estoy enfadado y si este vídeo llega a un millón de 'likes' hago un ‘hot tub’ en Twitch'. Un ‘hot tub’ para el que no lo sepa es meterse en bañador en una piscina con un plátano o con un no sé, con lo que te apetezca, la verdad. Sabéis que esto se ha puesto muy de moda en Twitch, que es una tendencia súper popular y, evidentemente, verme a mí con este físico prodigioso haciendo un ‘hot tub’ entiendo que sería en la piscina, pues sería algo espectacular, no sé si me acompañaría alguno de la casa, entiendo que sí. Puede ser muy gracioso ver los pezoncitos de Raven".

Pero, aunque este vídeo no contenía ningún clip, supuestamente, polémico, Youtube, volvió a restringir su visualización 16 horas después: "Lancé este reto al principio del 'si te ríes pierdes' que volví a subir quitando las partes que supuestamente eran polémicas como el niño que se cae de la bicicleta y la verdad que el vídeo funcionó muy bien, llevaba como un millón y medio de visitas en 16 horas. El reto parecía que se iba a cumplir, estábamos cerca del medio millón de ‘likes’, pero, señoras y señores, 16 horas después de subir el vídeo, a pesar de quitar todos los clips supuestamente polémicos y que el propio Youtube me permitía, es decir, esos clips polémicos no eran tan polémicos porque Youtube me quitó la restricción que tenía dando por hecho que se habían equivocado. Aun Youtube dando por hecho que se había equivocado yo digo 'mira por si acaso voy a quitar los clips que el propio Youtube me está permitiendo porque no me fío de nadie'. Bueno, pues aun habiendo hecho eso me lo han vuelto a banear".

"Si estás viendo esto yo creo que en algún momento me van a tirar el canal porque es que ya cualquier gilipollez puede acabar con tu canal por lo que ha sido un placer. No, ahora hablando en serio, no creo que pase eso. Pero, de repente, para ver el vídeo tenías que poner tu DNI o tu cuenta bancaria, el vídeo está en mi canal de Youtube, lo podéis ver, pero tienes que confirmar que tienes más de 18 años y darle a Youtube o tu DNI o tu cuenta bancaria. A mí por ejemplo me deja verlo porque mi DNI y mi cuenta bancaria entiendo que Youtube lo tendrá en algún momento para poder pagarme, por lo tanto yo lo puedo ver, pero hay mucha gente, por ejemplo, que entra en mi vídeo y le pone 'hola, confírmame que tiene ¿en qué vídeo pasa eso en Youtube? Pues en muy pocos, evidentemente, el vídeo se ha vuelto a morir y nadie lo está viendo", añade.

El reto: un 'hot tub' en Twitch

"Por lo tanto, después de dos vídeos que uno no se puede ver, el otro tienes que ser mayor de edad. Después de un baneo de una semana que me han quitado, vuelvo a lanzar el reto. Este vídeo solo es para esto, para desahogarme y para deciros que si este vídeo que no tiene ningún tipo de sentido llega a 1 millón de ‘likes’, el domingo haré un ‘hot tub’ en Twitch. Veréis a un Snorlax subido a un plátano de plástico en una piscina. Contenido de calidad. Y, ojo, quiero que sea un reto de verdad porque ya sabéis que a veces los creadores de contenido, yo también me incluyo ahí, muchas veces lanzamos un reto en el que sabemos que en el 99 por ciento de las ocasiones se va a cumplir. Esta vez no es así. Yo nunca he llegado a un millón de ‘likes’ en Youtube, nunca he estado ni siquiera cerca de llegar a un millón de ‘likes’ en Youtube y si no llega antes del domingo, de este mismo domingo, es decir, en tres, cuatro días, no haré el ‘hot tub’ nunca, es decir, en vuestras manos está. Pero, si llegamos al domingo y este vídeo no tiene un millón de ‘likes’, no lo haré nunca", dice antes de finalizar anunciando que "ya se ha comprado dos colchonetas de Barbie" y está "todo preparado.