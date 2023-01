Pagar una multa de tráfico no es plato del gusto de nadie pero si, al menos, podemos pasar por este trámite de forma rápida y 'arrancar la tirita' cuanto antes, tal vez el resultado sea menos doloroso. Por eso es buena noticia que cada vez sean más los ayuntamientos de toda España que permiten pagar multas de tráfico vía Bizum, algo que te será de gran utilidad si quieres aprovecharte del descuento del 50 por ciento por pronto pago que se aplica a la mayoría de estas sanciones, siempre que no quieras recurrirlas. Aunque no es una posibilidad en cualquier lugar, puede que en tu ciudad ya puedas beneficiarte de esta ventaja. Toma nota de en qué ciudades españolas se pueden pagar multas de tráfico por Bizum.