Trabajar cuatro días a la semana puede ser una realidad en breve en España. El Ministerio de Industria ha aceptado una propuesta de Más País para probar en empresas las ventajas e inconvenientes de esta jornada laboral . A la espera de los datos, ya hay empresarios en nuestro país que han apostado por esta modalidad. Sus experiencias demuestran que no solo es posible sino que gracias a este cambio han logrado sobrevivir en plena pandemia ganando dinero y, lo que más importante, contratando a más personal .

El proyecto piloto de la formación liderada por Íñigo Errejón contará con un presupuesto de 50 millones que se desarrollará a través del Ministerio de Industria. Héctor Tejero , coordinador político de Más País en el Congreso de los Diputados, lo describe como una prueba que servirá para ver "cómo funciona y a partir de ahí, avanzar" . Su partido tiene claro que es algo que " no se puede hacer por decreto porque cada sector necesita su tiempo para hacer estas transformaciones".

Por ello cree que "nadie debería ver esta propuesta como un riesgo o una amenaza . Se trata de una apuesta por la mejora y la innovación no en base a la reducción de los costes laborales, sino para mejorar su capacidad productiva".

Pero la verdad es que Más País no esconde de que en el medio o largo plazo la formación espera que se llegue a un cambio en la regulación de la jornada laboral en esta dirección: "para eso es esta experiencia piloto", aunque reconoce que " hace falta tiempo, avanzar sector a sector y modificar muchas cosas para lograr que el tiempo de trabajo se reduzca para todos los trabajos".

Pero no todos los sectores sociales están igual de implicados en esta propuesta. La CEOE cree que aún es pronto para abordar este cambio en nuestra legislación laboral y esperan que sea el Gobierno el que lo lleve a la mesa de diálogo social para empezar a estudiarlo. Mientras tanto, algunos de sus portavoces ya lo han calificado de "ocurrencia" en un momento en el que la pandemia castiga a la economía española de forma singular.

Para la ministra, "en el siglo XX definíamos nuestra vida y residencia por el tiempo de trabajo , ahora debe ser al revés. Unas condiciones rígidas no valen", concluía.

Quienes no tienen dudas sobre el futuro inmediato de esta propuesta son los representantes de PSOE y los sindicatos UGT y CC. OO . Toni Ferrer, responsable de empleo del PSOE, cree que sí se verá en España en los próximos años una jornada de cuatro días, al igual que lo cree Álvarez. El máximo representante de UGT considera que "el mundo no se va a poder mantener sin una reducción de la jornada de trabajo ".

Unai Sordo, de CC. OO., piensa que la jornada laboral de cuatro días se verá en determinadas empresas y sectores , pero no en el conjunto de la economía española. "El debate de la jornada tendrá más que ver con a distribución del tiempo de trabajo ".

¿Se puede trabajar menos cobrando lo mismo?

La experiencia de la empresa jiennense ' Delsol ' ha sido portada en numerosos medios de comunicación desde que el 2 de enero de 2020 implantaran la semana de cuatro días. Juan Antonio Mallenco , su responsable de comunicación, lo tiene claro: " para mí sería mucho más doloroso que me quitasen el viernes a que me rebajaran dinero porque todos valoramos el tiempo más que el dinero".

Este " salario emocional " es lo que más valoran los trabajadores de 'Delsol'. La empresa preparó durante todo un año su estrategia para adoptar esta medida. Con la implicación de todos los departamentos valoraron las ventajas e inconvenientes hasta asegurarse que trabajar cuatro días a la semana no afectaría a su productividad sino que, al contrario, la aumentaría.

Un año después de implementarla, 'Delsol' no solo ha contratado a una treintena más de trabajadores , sino que han cumplido sobradamente los objetivos empresariales de producción . Su firma se ha convertido en un referente nacional e internacional , algo que está detrás del aumento del sentimiento de orgullo de la plantilla por trabajar en ella y que provoca, por ejemplo que los índices de absentismo laboral hayan descendido a mínimos a pesar de eran antes muy bajos.

España, pionera en la jornada laboral de 8 horas

Pedro César Martínez, director del Máster en Recursos Humanos de ICADE Business School, recuerda este hecho y apunta a que, "para algunos críticos este modelo está agotado". Este experto reconoce que "no se entiende que si ahora hago un 20 por ciento menos de trabajo vaya a cobrar lo mismo", y apunta a que "la ganancia de productividad no solo se obtendrá por ello", por lo que "solo se podrá generar más trabajo en algunos sectores y en otros no será posible".