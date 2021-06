Sin embargo, "no se puede embargar la prestación que no supere la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)". Es decir, no pueden dejarte sin menos del SMI a percibir. Por ejemplo, si un hombre percibe una pensión por desempleo de 1.200 euros, y por una orden judicial le dictan un embargo, el banco le retendrá una cantidad, en función de la deuda, de la cuantía que supere el SMI. Así, recibirá por ejemplo 900€ de paro y los otros 300€ irán a parar al pago de la deuda.