Aunque cualquier empresa tiene derecho a despedir a sus empleados en caso de que las circunstancias lo requieran (por motivos económicos, técnicos, organizativos, por mala conducta del empleado...), existen casos en que las causas alegadas para prescindir de un trabajador no se corresponden con la realidad, así como supuestos en que la empresa no cumple con los requisitos formales para despedir correctamente. En estos casos estaríamos ante un despido improcedente , lo que significa que, si te has visto afectado por esta situación, tendrás derecho a reclamar una indemnización mayor que la que has recibido. ¿Qué es un despido improcedente y cuáles son sus causas? ¿Cuántos días por año trabajado puedo recibir en concepto de indemnización en caso de despido improcedente?

Despido improcedente: qué es, causas y días de indemnización

Hablamos de despido procedente cuando la causa por la que se despide al empleado está justificada. Por ejemplo, será procedente un despido por motivos económicos cuando realmente existan pérdidas en la empresa, pero no cuando se trate de una excusa que no se sostenga al observar las cifras del negocio. Del mismo modo, será procedente un despido disciplinario cuando el empleado se ausente reiteradamente de su puesto de trabajo, pero no así cuando las causas disciplinarias alegadas por la empresa no se ajusten a la realidad o no sean suficientes.