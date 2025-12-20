Es un "hito triple en cirugía cardiaca infantil": un trasplante parcial de corazón, con incompatibilidad sanguínea y procedente de una donación en asistolia

MadridEl Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha dado de alta a la pequeña Mariami, la niña de siete meses que ha sido la primera bebé menor de un año en recibir un trasplante parcial de corazón en Europa, "un hito triple en cirugía cardiaca infantil".

Según ha informado el centro hospitalario madrileño este sábado, la pequeña ha presentado una evolución favorable en todo momento, pero ha precisado varias semanas de hospitalización tras abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos, donde solo tuvo que permanecer dos días.

Trasplante parcial

La técnica, han recordado, está avalada por la Oficina Regional y la Organización Nacional de Trasplantes y consiste en implantar solo una parte de este órgano (válvulas) a niños que requieren cirugía de recambio valvular, pero no presentan un fallo del músculo que requiera la intervención completa.

En la actualidad, estos enfermos pediátricos reciben implantes valvulares fabricados con materiales que no crecen con el cuerpo, lo que les obliga a enfrentarse a varias operaciones a lo largo de su vida para sustituirlos. Con este innovador procedimiento esto se evita, pues estos crecen con el paciente.

"Especial complejidad"

En concreto, han subrayado, el caso de Mariami es de "especial complejidad", ya que ha requerido la combinación de otras dos técnicas en las que el Hospital Gregorio Marañón también ha sido un centro pionero en ámbito del trasplante de corazón pediátrico: cuando donante y receptor son de grupos sanguíneos incompatibles, así como una donación en asistolia controlada.

Por tanto, Mariami se ha convertido en un "hito triple en cirugía cardiaca infantil": un trasplante parcial de corazón, con incompatibilidad sanguínea y procedente de una donación en asistolia.

4.000 niños cada año

Este nuevo avance del Hospital Gregorio Marañón beneficiará a los menores con malformaciones congénitas en las que las válvulas cardíacas no se han formado adecuadamente condicionando un malfuncionamiento grave. En España nacen alrededor de 4.000 niños cada año con este tipo de problemas de salud.

Asimismo, esta nueva técnica permitirá también un mayor aprovechamiento de las donaciones cardiacas infantiles, que son muy limitadas.

"Teniendo en cuenta que siempre se priorizará a los niños que precisen un trasplante total convencional, con esta estrategia se abren tres nuevos escenarios. En todos ellos se puede beneficiar del parcial uno o dos niños en función las válvulas que haya que sustituir", han explicado.

Desde el Gregorio Marañón han incidido en que es "importante" recordar que esta nueva técnica, como proceso relacionado con un trasplante, es posible "gracias a la generosidad del donante y la familia, una solidaridad fundamental para articular todo el sistema".