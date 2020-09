Cómo funciona la reunificación de deudas: claves de este proceso

En cuanto a los gastos que conlleva la reunificación de deudas , no solo hay que tener en cuenta los nuevos intereses, sino también posibles comisiones de cancelación o amortización anticipada de préstamos que podría cobrar cada entidad. Además, al crearse una nueva hipoteca, habrá que hacer frente a todos los gastos relacionados con esta operación: comisión de apertura, costes de tasación de vivienda o inmueble hipotecado, Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, gastos de notaría... Si esta operación se lleva a cabo a través de una empresa mediadora, lógicamente ésta también cobrará una cantidad por llevar a cabo todas las negociaciones y dar forma al nuevo producto. En cambio, los bancos no suelen cobrar comisiones por la operación de reunificación.

Por último, hay que tener en cuenta que deben cumplirse varios requisitos para poder acogerse a una reunificación de deudas. El primero es el de reunificar todos los préstamos e hipotecas pendientes (no podemos reunificar unos y dejar fuera otros). El segundo es que la cuantía de esta nueva hipoteca no supere el 80 por ciento del valor del bien hipotecado, como ocurre con la mayoría de hipotecas, si bien cada entidad o empresa puede relajar estas condiciones. También es frecuente que se pida a la persona las mismas garantías que se solicitan cuando vamos a pedir una hipoteca normal: ingresos mensuales estables y demostrables, no estar incluido en una lista de morosos, contar con un avalista...