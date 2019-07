El test definitivo para saber si vives peor que tus padres o no

A través del estudio ‘Las perspectivas de los jóvenes’, elaborado por Foundation For European Progressive Studies , la mayoría de la población española “en cuanto al futuro de estos jóvenes”. Los principales aspectos por los que la ciudadanía cree que los jóvenes vivirán peor que sus padres está asociada a los asuntos económicos y políticos, es decir,Y sí, son los padres los primeros que sufren el día a día de sus hijos.

No todo es negro. El ámbito en el que se cree que los millennial viven mejor que sus padres se encuentra vinculado a las áreas sociales; acceso a la información, ocio, cultura, libertad, igualdad de género y conciliación.

Los causantes de las diferencias

Los jóvenes han interiorizado esta idea de que el futuro para ellos no será tan halagüeño después de una ce una crisis que ha golpeado a la clase media española. Más del 60% de la población confiesa estar convencido de que tendrá una vida peor que sus padres , mientras que únicamente 1 de cada 4 considera que tendrá una vida mejor. Estas cifras varían en cuanto a la tendencia que se venía observando en cada generación, las cuales se venían percibiendo a sí misma como aquella que ha vivido o vivirá mejor, salvo los millennials que se decantan por la generación X.

Si se considera a la generación millennial c omo aquella que tiene peores condiciones para vivir que sus padres, ¿por qué es percibida por muchos como aquella que disfruta más de la vida?

El estudio desgrana esta interrogante afirmando que quizás como consecuencia del contexto en el que han crecido los millennial (desempleo, precariedad laboral, dificultad para emanciparse, etc.), estos han tenido que reordenar sus prioridades vitales : “Se considera que esta generación valora más que las anteriores los aspectos relacionados con el disfrute de la vida como disponer tiempo de ocio, ser libres, vivir experiencias únicas y trabajar en lo que les gusta”.

De hecho, los jóvenes no quieren tener una vida convencional como la de sus padres. Y sí, solo el 19% logra emanciparse, y si lo hace el 90% del sueldo se les va en el alquiler (no piensan tanto en comprar), pero no por ello renunciar a disfrutar el día a día. La economía cooperativa les ayuda a hacer más con menos. Así que la pregunta es ¿sienten que es la peor época para ser jóvenes? Este test puede aclarar muchas dudas.