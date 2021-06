"La luz es un derecho y no un negocio" y "Sube la luz, vuelve la rabia": los lemas contra el tarifazo de la luz

Manifestaciones en decenas de ciudades del país en contra el nuevo sistema de tarifa de la luz ya conocida como tarifazo (aunque la tarifa no sea exactamente el gran problema del recibo). El cambio en la factura coincide con la subida histórica del recibo en el último año. Bajo el lema "la luz es un derecho y no un negocio", las protestas más numerosas se ha dado en Madrid, Sevilla y Barcelona. En ella, varios centenares de personas han participado este sábado en una manifestación en Barcelona en contra de la nueva tarifa eléctrica por tramos que ha puesto en marcha el Gobierno, que sitúa en la madrugada y los fines de semana las franjas de consumo más baratas. Las empresas y las pymes ya temen el recibo del mes que viene porque ellos no pueden planchar de madrugada, como otros muchos españoles a los que tanto las multas como la legislación no se lo permiten.