Una hostelera y una empresa de tintorería hablan de cómo afectan a sus modelos de negocios una electricidad más cara

Desde Facua definen la campaña del Gobierno al presentar las nuevas franjas de "auténtica desfachatez"

"Es un tarifazo y ya está", que perjudica a todos", dice indignada Carmen Rodríguez, que fabrica tartas y empanadas

Las nuevas tarifas eléctricas han provocado miles de tuits, memes y comentarios de todo tipo. Dura será la vida de las familias, pero también sufrirán, y mucho, las cuentas de los empresarios, con la subida del coste de la luz en las franjas donde se concentra su actividad. ¿Cómo repercutirán este aumento de la factura? La multinacional francesa de tintorería y lavandería 5àsec y la dueña de un pequeño obrador de Madrid coinciden en que va a ser muy perjudicial para sus negocios.

"¡Es un tarifazo y ya está! Y perjudica a toda la población, a los empresarios, a los autónomos y al sector de hostelería y restauración que lo lo va a pagar ahora con creces. Las pequeñas ayudas que nos han dado la vamos a devolver corregidas y aumentadas", asegura Carmen Rodríguez Martínez, que fabrica tartas y empanadas artesanales.

No es diferente la situación para la empresa francesa. Isabel Romo, Directora de Operaciones de 5àsec España considera que las tarifas afectarán la actividad productiva " de manera negativa, sin duda. Además de los incrementos en la tarifa y por lo tanto mermando rentabilidad, va a afectar en la reorganización de procesos productivos para lograr (si se consigue) un cierto equilibrio."

La directiva con miles de franquiciados en España critica al Gobierno por no tener en cuenta a empresas que como 5àsec tienen actividades retail, pero con producción semiindustrial, y están dentro de las tarifas 3.0 como talleres de coches, túneles de lavado, etc.. que no se benefician de otras tarifas como Industria".

"Empresas como la nuestra no va a recibir a cambio ninguna subvención o ayuda para contribuir a la sostenibilidad. Se podría pensar en la centralización de la producción en locales mayores y realizar la producción en horario de 24h a 8h. Pero eso conlleva por un lado inversión en las maltrechas cuentas de la pequeña y mediana empresa y al mismo tiempo un encarecimiento de la mano de obra, tanto por el precio/hora en nocturnidad como en el aumento de recursos humanos para hacer frente a la centralización", explica Isabel Romo.

Carmen Rodríguez Martínez es propietaria de un pequeño obrador en el centro de Madrid que pone voz a los pequeños empresarios que a duras penas cargan con los agobiantes gastos fijos de sus actividades. Ella paga por la factura eléctrica unos 900 euros al mes y prevé que supere los 1.000 con las nuevas tarifas. El aumento de los costes del precio de la electricidad le caen como un fardo, a sumar al peso de las pérdidas provocadas por la pandemia de covid.

"La subida es lo que cuesta contar con una persona los festivos"

"Según los costes que he calculado en cuanto a incremento por suministro eléctrico se traducirá en 160 euros más al mes, que es casi lo que me supone contratar un trabajador extra los fines de semanas o festivos con lo cual se me incrementa el coste de mi actividad con una estructura muy pequeña. Para mantener los márgenes, no contrato a esa persona extra o tendré que repercutirlo en el precio de mis productos." Y si yo repercuto esto mis clientes, clase media baja, mileuristas, puede entender que el producto ha experimentado un encarecimiento que no se puede permitir". Las nuevas tarifas me suponen una dificultad añadida, como a muchos hosteleros con pequeñas empresas como la mía", argumenta.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han explicado que el objetivo es incentivar el traslado del consumo eléctrico desde las horas de máxima demanda eléctrica (horas punta) a otras en las que las redes de transporte y distribución se encuentran menos saturadas (horas valle), lo que reducirá la necesidad de llevar a cabo nuevas inversiones en dichas infraestructuras". Pero, cómo se hace esto si la mejor franja con un precio por kilowatts aceptable es de madrugada. ¿Pasamos la actividad productiva para estas horas, como sugerían los bromistas en redes sociales?

Facua advierte de que en mayo, el precio medio del kWh de electricidad ha sido de 17,20 céntimos, lo que se ha traducido en un encarecimiento interanual del 45,4% en la factura del usuario medio. Los 82,13 euros a los que se eleva la factura del último mes para el consumidor medio representan casi 26 euros más que hace un año

"Las nuevas tarifas eléctricas a mí me van a afectar con un coste muy elevado. Yo trabajo en el sector de la restauración, en un pequeño obrador en el que utilizo como principal suministro para las elaboraciones la electricidad y para todos los procesos de conservación usamos la refrigeración y congelación. También tenemos expositores refrigerados que permanecen conectados al suministro eléctrico las 24 horas del día. Así que las franjas más económicas no nos sirven, porque no podemos desenchufar las máquinas", cuenta esta mujer empresaria con 20 años de experiencia como autónoma.

Para la empresa francesa los costes serán mayores en todos los sentidos, pero esperarán en los próximos meses poderlos cuantificar de forma más precisa.

"El Gobierno ya se ha ocupado de que no se pueda cuantificar por el momento el aumento de las tarifas eléctricas, ya que tiene algunas compensaciones con los términos fijos de potencia. Hasta que no pase por lo menos un mes de consumo no podremos aproximar el encarecimiento".

Esta vez el Gobierno ha conseguido unificar las críticas, desde la izquierda, la derecha, los trabajadores, los empresarios, los autónomos, las organizaciones de consumo. Facua los acusa de incumplir los compromisos del acuerdo firmado con Unidas Podemos y para abaratar las tarifas eléctricas con un precio más bajo para los primeros kilovatios hora (kWh) de energía consumida. "En lugar de establecer la prometida discriminación por tramos de consumo, el Gobierno ha decidido fijar una discriminación horaria que causará importantes perjuicios".