La OCU denuncia que los bancos no devuelven de forma inmediata los pagos no autorizados con tarjeta

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que los bancos no devuelven de forma inmediata los pagos no autorizados en las tarjetas de crédito, en contra de lo que establece la normativa de servicios de pago, que obliga a devolver el importe de lo cobrado de forma indebida al día siguiente de que se notifica un pago no autorizado.